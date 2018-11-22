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У поклонников «Дизель Шоу» появился отличный повод для радости

У поклонников «Дизель Шоу» появился отличный повод для радости

Многочисленные поклонники проекта «Дизель Шоу» получили прияную новость. Как выяснили журналисты «Фразы», худрук творческого коллектива оправился от последствий ДТП и вернулся к работе.

Как передает УНИАН, художественный руководитель проекта Егор Крутоголов вернулся к участию в съемках. Сообщается, что на этой неделе у артиста состоялся первый съемочный день после почти месячного перерыва.

Несмотря на то, что Егор Крутоголов пока еще передвигается на костылях, он сумел сыграть свою роль в сериале «Медфака» по утвержденному сценарию.

Как писала «Фраза», коллектив «Дизель Шоу» попал в автомобильную аварию, которая произошла в субботу, 20 октября, на автодороге Киев-Житомир. Трагедия случилась приблизительно в 6 часов 43 минуты утра, когда водитель автобуса «Неоплан» не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ», движущимся в попутном направлении.

По предварительным данным, скорость автобуса составляла более 100 км/ч. В автобусе находились 14 пассажиров. Четверо из них получили травмы различной степени тяжести и доставлены в лечебные учреждения. Одна из артисток ‒ Марина Поплавская, которая сидела рядом с водителем, получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.

Тэги: ДТП, общество, культура, гибель, артисты, Дизель-шоу, новости Украины

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