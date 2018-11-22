Порошенко решил отправить «на свалку» название одной из областей. Но не для пиара

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Радой законопроект о преименовании Днепропетровской области. Как выяснили журналисты «Фразы», глава государства уже придумал новое название для «декоммунизированного» региона.

Как передает пресс-служба президента Украины, Днепропетровская область будет переименована в Днепровскую.

По словам Петра Порошенко, «на карте Украины не может быть места для Петровского», поскольку он являлся одним «из руководителей коммунистической диктатуры, соорганизатором и исполнителем Голодомора, геноцида украинского народа».

‒ Днепропетровская область станет Днепровской, а место Петровского ‒ на свалке истории, ‒ добавил глава государства.

Президент убежден, что «за Днепровскую область проголосует более трехсот депутатов. Нужен не пиар, а результат ‒ то есть окончательное завершение декоммунизации».

Как писала «Фраза», в Минкульте решили, что пришло время декоммунизировать учебные программы по сольфеджио и пению.

Ранее в Киеве решили переименовать еще несколько улиц.