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Порошенко решил отправить «на свалку» название одной из областей. Но не для пиара

Порошенко решил отправить «на свалку» название одной из областей. Но не для пиара

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Радой законопроект о преименовании Днепропетровской области. Как выяснили журналисты «Фразы», глава государства уже придумал новое название для «декоммунизированного» региона.

Как передает пресс-служба президента Украины, Днепропетровская область будет переименована в Днепровскую.

По словам Петра Порошенко, «на карте Украины не может быть места для Петровского», поскольку он являлся одним «из руководителей коммунистической диктатуры, соорганизатором и исполнителем Голодомора, геноцида украинского народа».

‒ Днепропетровская область станет Днепровской, а место Петровского ‒ на свалке истории, ‒ добавил глава государства.

Президент убежден, что «за Днепровскую область проголосует более трехсот депутатов. Нужен не пиар, а результат ‒ то есть окончательное завершение декоммунизации».

Как писала «Фраза», в Минкульте решили, что пришло время декоммунизировать учебные программы по сольфеджио и пению.

Ранее в Киеве решили переименовать еще несколько улиц.

Тэги: общество, Днепропетровская область, декоммунизация, Порошенко, новости Украины

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