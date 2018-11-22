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Сказка стала былью: археологи заявили, что нашли Ноев ковчег

Сказка стала былью: археологи заявили, что нашли Ноев ковчег

Иранские ученые заявили, что нашли элемент легендарного библейского Ноева ковчега. Как выяснили журналисты «Фразы», сенсационное археологическое открытие совершено на т.н. «горе Соломона» (Тахт-э-Сулейманна).

Как передает портал islam-today.ru, раскопками занимались специалисты из иранского института Библейской археологии, которые и заявили о найденном доказательстве существования Ноева ковчега на горе Тахт-э-Сулейманна.

По словам археологов, именно на территорию современного Ирана приплыл Ной со своей семьей после глобального наводнения.

Сообщается, что участниками экспедиции был обнаружен 400-футовый объект, который напоминает обломок Ноева ковчега. В настоящее время исследования найденного «элемента» продолжаются.

По мнению иранских ученых, упомянутая в Библии гора «Арарат» на самом деле относится к горной системе Древнего Вавилона, а не к вершине на территории современной Турции.

Как писала «Фраза», в Норвегии прямо посреди поля обнаружили 20-метровый корабль викингов.

Ранее на Херсонщине нашли останки воина, жившего во времена Христа.

Тэги: ученые, Иран, Библия, мир, раскопки, археологи, Ноев ковчег

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