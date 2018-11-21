В Днепре неизвестный «заминировал» три вокзала и станцию метро

Сегодня, 21 ноября, в Днепре неизвестный «заминировал» Центральный, Южный железнодорожный вокзал, автовокзал и станцию метро. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Как отметили в ведомстве, информация о минировании поступила в полицию в 13.00. На место выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и представители других служб.

С Центрального железнодорожного вокзала было эвакуировано 180 человек.

В данный момент специалисты обследуют помещения и прилегающую территорию «заминированных» объектов.

Как сообщала «Фраза», летом 2012 года в Хмельницкой области к трем годам тюрьмы был осужден 25-летний житель областного центра за ложные сообщения о минировании двух больниц.

Тогда же «телефонный террорист», сообщивший о нескольких взрывах в Киеве, оказался пациентом психоневрологического диспансера.

21 июня 2013 года рецидивиста, который 28 февраля «заминировал» железнодорожные вокзалы станций Житомир и Бердичев Юго-Западной железной дороги, приговорили к 4 годам лишения свободы. Учитывая, что на момент совершения преступления злоумышленник уже отбывал наказание, по совокупности совершенных преступлений суд назначил ему окончательное наказание — 11 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме этого, суд постановил взыскать с правонарушителя причиненный им ущерб на общую сумму почти 9000 гривен.

Спустя месяц в Николаеве за ложное сообщение о минировании зданий 36-летнего местного жителя приговорили к 3 годам лишения свободы.

В начале июля 2017 года Служба безопасности Украины задержала «телефонного террориста», который 2 июля «заминировал» несколько станций киевского метрополитена.

11 сентября некоторые российские СМИ сообщили о том, что по всей России уже два дня массово происходят эвакуации объектов инфраструктуры. Первым был Омск, а дальше стало известно о том, что людей выводили из вокзалов, школ, вузов, администраций, торговых центров и кинотеатров по всей стране — в Красноярске, Перми, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Брянске, Челябинске, Ставрополе, Уфе, Магадане, Рязани и других городах.

12 сентября стало известно, что массовая волна анонимных звонков о минировании разных объектов за день затронула 45 тысяч человек в 22 российских населенных пунктах. Силовики ведут активный поиск звонивших.

14 сентября стало известно, что из-за анонимных сигналов о минировании по всей стране было эвакуировано свыше 100 тысяч человек.

По данным российских СМИ, волны анонимных звонков с угрозами минирования, которые за последние несколько дней прокатились по различным регионам России, инициированы из-за рубежа лицами, связанными с «Исламским государством». По данным других СМИ, 90% звонков поступает из Украины.

В начале января 2018 года пьяный киевлянин от скуки решил «заминировать» электричку.