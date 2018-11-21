Главные новости за 21 ноября 2018 года

В одном из киевских ТРЦ нашли труп местного работника — он уже начал разлагаться. В Киеве в ТРЦ Smart Plaza нашли труп местного сотрудника. Он уже начал разлагаться.

Во Львове горела областная больница. Эвакуировали почти две сотни человек. Во Львове на улице Черниговской,7 в хирургическом корпусе Львовской областной клинической больницы произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В страшном ДТП под Запорожьем из-за водителя-наркомана погибли две женщины. Жуткое ДТП произошло в селе Михайло-Лукашево Запорожской области. В результате аварии погибли две женщины.

«Евробляхеры» продолжают перекрывать дороги в Украине. Правда, уже не так масштабно. По состоянию на утро среды владельцы так называемых «евроблях» продолжают свою акцию протеста, начатую накануне, с частичным блокированием автодорог. Об этом сообщили в пресс-службе «Укравтодора».

В Украине продолжает свирепствовать корь: последние данные. В Украине продолжает бушевать корь. Свежими данными по заболеваемости в нашей стране поделились в Минздраве.

Пожар в Калифорнии: потушить огонь поможет дождь? В американской Калифорнии продолжает бушевать лесной пожар Camp. Его жертвами стали уже 84 человека.