Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Главные новости за 21 ноября 2018 года

Главные новости за 21 ноября 2018 года

В одном из киевских ТРЦ нашли труп местного работника — он уже начал разлагаться. В Киеве в ТРЦ Smart Plaza нашли труп местного сотрудника. Он уже начал разлагаться.

Во Львове горела областная больница. Эвакуировали почти две сотни человек. Во Львове на улице Черниговской,7 в хирургическом корпусе Львовской областной клинической больницы произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В страшном ДТП под Запорожьем из-за водителя-наркомана погибли две женщины. Жуткое ДТП произошло в селе Михайло-Лукашево Запорожской области. В результате аварии погибли две женщины.

«Евробляхеры» продолжают перекрывать дороги в Украине. Правда, уже не так масштабно. По состоянию на утро среды владельцы так называемых «евроблях» продолжают свою акцию протеста, начатую накануне, с частичным блокированием автодорог. Об этом сообщили в пресс-службе «Укравтодора».

В Украине продолжает свирепствовать корь: последние данные. В Украине продолжает бушевать корь. Свежими данными по заболеваемости в нашей стране поделились в Минздраве.

Пожар в Калифорнии: потушить огонь поможет дождь? В американской Калифорнии продолжает бушевать лесной пожар Camp. Его жертвами стали уже 84 человека.

Тэги: Киев, ДТП, корь, общество, мир, евробляхи, новости Украины

Комментарии

Колонка автора
21.11.18 08:12

Расширители из ФФУ

Автор: Андрей Шахов

Статьи

21.11.18 11:50

Крысы пиарятся на тонущем украинском корабле

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Главные новости за 21 ноября 2018 года

Главные новости за 21 ноября 2018 года
21.11.18 19:00
200
Последние новости
21.11.18 19:00

Главные новости за 21 ноября 2018 года
21.11.18 16:58

В Днепре неизвестный «заминировал» три вокзала и станцию метро
21.11.18 16:22

Ученые нашли «взрывоопасную» звезду
21.11.18 15:59

В столичной школе детей кормили едой с сальмонеллой
21.11.18 15:08

В украинский прокат выходит фильм «Предчувствие»
21.11.18 15:04

В одном из киевских ТРЦ нашли труп местного работника – он уже начал разлагаться
21.11.18 14:37

Во львовском аэропорту задержан мужчина с 17 кг золота. Похоже, влетит и таможенникам
21.11.18 14:15

На Закарпатье отморозки совершили налет на храм греко-католиков
21.11.18 13:59

Во Львове горела областная больница. Эвакуировали почти две сотни человек
21.11.18 13:42

НАБУ лично к Павелко не имеет никаких претензий

Интервью

18.11.18 22:30

Сергей Рахлин: Премия «Золотой глобус» - смелее, честнее и прогрессивнее «Оскара»

Автор: Антон Филатов

Фото и Видео
Ученые нашли «взрывоопасную» звезду
Ученые нашли «взрывоопасную» звезду
Ученые нашли «взрывоопасную» звезду
Ученые нашли «взрывоопасную» звезду
Во львовском аэропорту задержан мужчина с 17 кг золота. Похоже, влетит и таможенникам
Во львовском аэропорту задержан мужчина с 17 кг золота. Похоже, влетит и таможенникам
На Закарпатье отморозки совершили налет на храм греко-католиков
На Закарпатье отморозки совершили налет на храм греко-католиков
Во Львове горела областная больница. Эвакуировали почти две сотни человек
Во Львове горела областная больница. Эвакуировали почти две сотни человек
В страшном ДТП под Запорожьем из-за водителя-наркомана погибли две женщины
В страшном ДТП под Запорожьем из-за водителя-наркомана погибли две женщины
В Китае нашли самую высокую девочку в мире
В Китае нашли самую высокую девочку в мире
Украинцам намекнули, что денег на ремонт всех дорог в стране никогда не хватит
Украинцам намекнули, что денег на ремонт всех дорог в стране никогда не хватит
В Киеве «евробляхеры» устроили драку прямо на дороге. Пострадала беременная женщина
В Киеве «евробляхеры» устроили драку прямо на дороге. Пострадала беременная женщина
В Раде пользуются картами Украины без Крыма
В Раде пользуются картами Украины без Крыма
Пожар в Калифорнии: потушить огонь поможет дождь?
Пожар в Калифорнии: потушить огонь поможет дождь?
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.