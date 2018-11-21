В столичной школе детей кормили едой с сальмонеллой

В столичной школе № 306 (Деснянский район) в еде обнаружили кишечную инфекцию — сальмонеллу. Как выяснили журналисты «Фразы», инфекция была найдена в салате из свеклы, который не проходил термической обработки.

Журналист программы «Шустров LIVE» вместе с инспекторами Госпродпотребслужбы провела проверку школьной столовой, были отобраны пробы воды и пищевых продуктов. Результаты лабораторных экспертиз показали, что кроме еды бактериальное несоответствие имела и питьевая вода, что свидетельствует о несвоевременной замене фильтров. Употреблять эту воду школьникам запретили, сообщает «Эспресо».

Представители Госпродпотребслужбы считают, что носителями этой бактерии были сотрудники учебного заведения, которые контактировали с пищевыми продуктами. Не исключено также, что санитарные книжки некоторых работников школы № 306 могли быть поддельными.

Как сообщала «Фраза», в ноябре 2017 года в Украине стартовал журналистский проект, направленный на изменение системы питания в украинских школах. Первым открытием инициаторов проекта стали нормативы питания, по которым кормят детей — они не менялись с 1950-х годов.

В конце января 2018 года в Днепропетровской области в поселке городского типа Черкасское в школьной столовой произошел неординарный случай. Там ученикам кашу в тарелки накладывали голыми руками.