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В украинский прокат выходит фильм «Предчувствие»

В украинский прокат выходит фильм «Предчувствие»

13 декабря 2018 года в кинотеатрах Украины состоится релиз ленты «Предчувствие». Как выяснили журналисты «Фразы», режиссёром фильма является Дженсен Ноэн (настоящее имя — Евгений Ножечкин), для которого это станет первым полнометражным проектом.

Как сообщает Cut Insight, в Украине Евгений Ножечкин снимал музыкальные видео, короткометражные фильмы и основал продакшн-компанию Scissor Films. Псевдоним Дженсен Ноэн появился, когда в 2014 году Ножечкин переехал из Украины в США покорять Голливуд.

Съемки фильма начались в 2016 году. В картине сыграли актеры Эрик Робертс, номинант на премию «Оскар» за роль в фильме «Поезд-беглец» режиссера Андрея Кончаловского, Ник Бейтман, Сэнди Гардинер, Джон Райт и другие.

Сюжет «Предчувствие» разворачивается вокруг писателя Ричарда. Как и у каждого человека, в его жизни случаются как белые, так и черные полосы.

Если с его профессиональным творчеством все неплохо — сейчас мужчина работает над концепцией новой книги, то в личной жизни, а вернее в браке с Хейли, у него сплошные проблемы.

И жена видит, что с Ричардом что-то не так, что его борют какие-то внутренние демоны, что он не просто так заливает боль алкоголем.

Мужчина ищет понимание в людях вокруг, хотя порой его поступки попросту поражают. Главное не дать этим внутренним демонам сломать Ричарда.

Тэги: Голливуд, культура, кинематограф, прокат

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