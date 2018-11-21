В одном из киевских ТРЦ нашли труп местного работника – он уже начал разлагаться

В Киеве в ТРЦ Smart Plaza нашли труп местного сотрудника. Как выяснили журналисты «Фразы», он уже начал разлагаться.

Как сообщает полиция, страшную находку обнаружили еще в понедельник, 19 ноября, около 17-00.

Погибший – мужчина 1965 года рождения.

Отмечается, что труп найден «в состоянии гнилистых изменений».

Полиция говорит, что причиной смерти являются множественные переломы ребер и грудины и многочисленные повреждения внутренних органов.

Начато досудебное расследование по ч.1 ст. 115 УК Украины – полиция расследует убийство.

Как писала «Фраза», в подсобке у киевских дворников нашли замерзшего бомжа.

Ранее под Киевом насмерть замерзли шесть человек. Четверо из них — на остановках.