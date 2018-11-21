«Евробляхеры» продолжают перекрывать дороги в Украине. Правда, уже не так масштабно

По состоянию на утро среды, 21 ноября, владельцы так называемых «евроблях» продолжают свою акцию протеста, начатую накануне, с частичным блокированием автодорог. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе «Укравтодора».

В частности, как отметили в ведомстве, трассы блокированы в следующих областях:

— Волынской — автодорога М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече, км 140 + 300 (с. Княгининок Луцкого района);

— Львовской — автодорога М-06 Киев — Чоп, 500 + 900 (с. Старый Милятин Бугского г.-на) и км 585 + 900 (с. Розвадов Николаевского района);

— Одесской — автодорога М-05 Киев — Одесса, км 450 + 500;

— Тернопольской — автодорога М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка, км 154;

— Хмельницкой — автодороги Н-03 Житомир — Черновцы, км 285 + 432 (с. Смотрич, Каменец — Подольского района) и Н-25 Городище — Ровно — Староконстантинов, км 249 + 320 (Шепетовка).

На месте акций протеста дежурят наряды сотрудников патрульной полиции.

При этом в «Укравтодоре» добавили, что акции протеста завершились в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Ровенской, Харьковской и Черкасской областях. Там активисты больше не перекрывают дороги.

Ранее «Фраза» сообщала, что 20 ноября по всей Украине проходила масштабная акция протеста владельцев авто на еврономерах. Они блокировали крупные трассы и улицы вокруг административных зданий, а также пограничные пункты пропуска.