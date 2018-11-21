Ученые вновь подтвердили, что аспирин помогает в борьбе с раком

Исследователи вновь заявили о пользе аспирина для «профилактики» онкологии. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли эксперты из университета Лидса.

Как пишет издание MedicalXpress, ученые смогли подтвердить, что аспирин (как и эйкозапентаеновая кислота, то есть полиненасыщенная жирная кислота класса омега-3) способны снизить число «предраковых полипов у людей, подверженных высокому риску развития рака кишечника».

Всего исследователи наблюдали за семью сотнями пациентов из полусотни больниц Англии целый год. Одна группа людей принимала каждый день триста миллиграммов аспирина, вторая группа получала два грамма эйкозапентаеновой кислоты, третья группа употребляла оба препарата, а четвертая довольствовалась плацебо.

В итоге выяснилось, что в первой группе по сравнению с теми, кто пил плацебо, число предраковых полипов уменьшилось на 22%, во второй группе — на 9%, при этом, как говорят ученые, у них было «на 25% меньше полипов в левой части кишечника».

Третья группа показала схожие положительные результаты, но пока исследователи дискутируют о совместимости и эффективности в таком виде аспирина и эйкозапентаеновой кислоты.

Как писала «Фраза», ученые заявили, что аспирин помогает победить рак.

Ранее ученые придумали «водный» способ выявления рака на разных стадиях.