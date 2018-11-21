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В Украине продолжает свирепствовать корь: последние данные

В Украине продолжает свирепствовать корь: последние данные

В Украине продолжает бушевать корь. Как выяснили журналисты «Фразы», свежими данными по заболеваемости в нашей стране поделились в Минздраве.

Там сообщили, что за последнюю подотчетную неделю корью в Украине заболели сразу 1 855 человек: 548 взрослых и 1307 детей.

Это сразу на 10% выше, чем неделей ранее.

Всего же с начала года корью в нашей стране заболели 39 952 человека: 15 151 взрослый и 24 801 детей.

Сообщается, что от осложнений в связи с корью с начала года умерли пятнадцать человек, одиннадцать из которых – дети.

Как писала «Фраза», Украина приближается к антирекорду 2006 года, когда корью заболели 42 724 человек.

Ранее в Мукачево от кори умер ребенок – родители обвиняют врачей.

Тэги: корь, общество, здоровье, новости Украины

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