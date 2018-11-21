Социологи выяснили, как украинцы относятся к Сталину, Ленину и Бандере

Социологическая группа «Рейтинг» измерила симпатии украинцев по отношению к известным историческим личностям. Как выяснили журналисты «Фразы», результаты получились небезынтересными.

Так, как оказалось, сразу 47% жителей Украины положительно относятся к бывшему советскому генсеку Леониду Ильичу Брежневу. У него, по сути, самый высокий рейтинг из всех.

Для сравнения, у лидера ОУН Степана Бандеры поддержка среди украинцев ниже – только 36%. К революционеру Симону Петлюре положительно относятся лишь 30% украинцев.

Интересно, что опережает лидера украинских националистов и русский царь Петр I – к нему хорошо относятся сразу 43% украинцев.

Что касается антирейтинга, то не любят Леонида Брежнева 39% украинцев, Петра I – 26%, Степана Бандеру – 34%, а Симона Петлюру – 30% наших сограждан.

Что касается других исторических лидеров, то около 25% украинцев положительно относятся к Владимиру Ленину, а еще 21% – к Иосифу Сталину. Их антирейтинг в Украине – 51% и 58% соответственно.

Опрос проводился 20-29 октября среди украинцев старше 18 лет.

Как писала «Фраза», численность населения Украины продолжает стремительно сокращаться.

Ранее был назван самый криминальный город Украины.