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«Отпустите мою руку!»: в СМИ «слили» жуткие подробности убийства Хашогги

«Отпустите мою руку!»: в СМИ «слили» жуткие подробности убийства Хашогги

В турецкие СМИ попала аудиозапись, на которой зафиксирован момент убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Как выяснили журналисты «Фразы», королевские «палачи» издевались над колумнистом The Washington Post не менее 11 минут.

Как передает «Лента» со ссылкой на турецкое издание Hürriyet Daily News, полученная аудиозапись позволила воссоздать всю картину совершения преступления. Из нее следует, что Джамаля Хашогги задержали в визовом отделе Генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

«Отпустите мою руку! Что вы себе позволяете?» ‒ кричал журналист, пытаясь высвободиться из «объятий» группы задержания.

«Предатель! Ты будешь привлечен к ответственности!» ‒ сказал ему в ответ Махер Абдулазиз Мутреб ‒ полковник саудовской разведки, руководивший задержанием опального публициста.

Далее журналиста доставили в одно из административных зданий (т.н. отделение «Б»), где около семи минут продолжалась словесная перепалка между ним и похитителями. Затем на аудиозаписи слышны звуки борьбы, избиения и пыток. Физические издевательства над Джамалем Хашогги продолжались не менее 11 минут (в т.ч. и после включения радиочастотных «глушилок», которые подавили турецкую «прослушку»).

Сообщается, что турецкие власти не обнародуют аудиозаписи и категорически отрицают, что генконсульство Саудовской Аравии прослушивалось. Тем не менее, местные СМИ регулярно публикуют все новые детали убийства Хашогги со ссылкой на эти записи. Копии пленки также были переданы США, Франции, ФРГ, Великобритании и Саудовской Аравии.

Как писала «Фраза», Дональд Трамп поделился грустью от гибели саудовского журналиста. И намекнул на серьезные последствия.

Ранее была названа причина смерти саудовского журналиста Хашогги.

Тэги: убийство, мир, Турция, скандал, Саудовская Аравия, журналист

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