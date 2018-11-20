Под Киевом пройдут средневековые баталии

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь (Киевская обл., с. Копачов) приглашает взрослых и детей 24 и 25 ноября совершить увлекательное путешествие на тысячу лет назад в эпоху Киевской Руси и открыть для себя жизнь средневекового города. Как выяснили журналисты «Фразы», в субботу гостей ожидают зрелищные средневековые бои лучших спортсменов Украины, а в воскресенье можно будет по-настоящему насладиться древними забавами и выступлениями лошадей невероятной красоты.

В субботу, 24 ноября, в Древнем Киеве можно будет увидеть последний раз в этому году рыцарские баталии, ведь в этот день состоятся Финальные поединки Межрегионального турнира по средневековому бою «Витязь Киевского Детинца». В течение года проходили отборочные этапы этого турнира, чтобы в сложной, но зрелищной борьбе выявить сильнейшие команды, которые будут достойны выйти в финал.

Четыре сильнейшие команды Украины облачатся в рыцарские доспехи, возьмут в руки средневековое оружие, изготовленное в точном соответствии с историческими образцами, и сойдутся в настоящих средневековых битвах, демонстрируя свое мастерство в новом, но невероятно зрелищном виде спорта — средневековом бое. Это будут не постановочные бои, а настоящие полноконтактные сражения.

Также в этот день гостей Древнего Киева ожидает живая история и величественная средневековая архитектура, насыщенная развлекательная программа: театрализованные постановки, выступления конно-трюкового театра, живой вокал, интерактивные игры.

25 ноября Древний Киев в Княжестве Киевская Русь приглашает всех на шоу-программу «Зима стучится в ворота». В этот последний осенний выходной день жители Древнего Киева подготовили для своих гостей множество забав, чтобы проводить осень и подготовиться к встрече зимы по традициям наших предков и от души повеселиться.

В Древнем Киеве гости увидят уникальную деревянную оборонительную стену «заборола» — самое длинное реконструированное оборонительное сооружение, не имеющее аналогов во всем мире. А также такие шедевры средневековой архитектуры, как: Михайловские ворота (высотой 21 метр), деревянную Васильевскую церковь X века, Терем Ярослава Мудрого, Ярославовы ворота, княжеские трибуны и смотровые башни, усадьбы киевлян X-XIІ веков и многое другое. Можно будет посетить музеи исторического костюма, средневековой музыки и деревянного зодчества, экспозиции осадной техники, кораблестроения, средневековую пыточную.

Настоящей жемчужиной не только Древнего Киева, но и современной Украины, является коллекция уникальных лошадей исторических пород, собранных со всего мира в Княжестве. Все эти породы были выведены тысячи лет назад. Побывав в Древнем Киеве, можно представить, на каком коне несся в бой Александр Македонской, Дарий Великий или Чингисхан. Посетители смогут узнать много интересных фактов о лошадях, подойти к ним и погладить, сфотографироваться с ними и проехаться верхом или в экипаже.

В воскресенье, 25 ноября лошади будут главными «звездами программы», конечно, в тандеме людьми, актерами-каскадерами. Актеры конно-трюкового и пешего театров представят зрителям театрализованные постановки на древнеславянскую тематику. Кроме этого конные лучники из Княжеской дружины устроят турнир по верховой стрельбе из лука. Такое яркое зрелище можно увидеть только в Княжестве.

Также посетители смогут принять участие в веселых играх, конкурсах, танцевальных флеш-мобах и зажигательных хороводах. Узнать много нового и интересного о жизни наших предков можно, посетив мастер-классы по владению средневековым оружием.

Любителей экстрима ждут канатный спуск «Полетайло» над Лесным озером и скоростная горка «Змей Горыныч». Деток ожидает канатный куб-лабиринт «Мышеловка».

И конечно, гости Древнего Киева смогут отведать вкуснейших блюд и напитков, приготовленных как по средневековым, так и по современным рецептам, в Княжеской корчме и в беседках. Для тех, кто захочет продлить отдых еще на день, есть возможность остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.

С 16 по 19 мая 2019 года в Княжестве Киевская Русь пройдет Чемпионат мира по средневековому бою «World Championship IMCF — 2019», который соберет больше 1000 бойцов из 40 стран мира. Событие такого масштаба пройдет в Украине впервые.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа: с 13:30 до 18:00.

Княжество Киевская Русь расположено недалеко от Киева — в 45минутах езды — в с. Копачов, Обуховский район, Киевская обл.

Цена билета: полный билет для взрослого — 24 ноября — 200 грн. и 25 ноября — 150 грн., для пенсионеров и студентов — 100 грн., для детей школьного возраста — 50 грн., дошкольникам — бесплатно. Внимание, акция! С 10 по 25 ноября 2018 года Князь Киевский Владимир подготовил подарок — возможность вдвое дешевле отдыхать. Покупайте два билета для взрослых по цене одного.

Маршрутки из Киева курсируют от ст. метро «Выдубичи», см. расписание на сайте.

Подробнее на сайте: parkkyivrus.com