Сборная Украины по футболу не сумела обыграть на выезде Турцию

Сегодня, 20 ноября, сборная Украины по футболу провела товарищеский поединок. Как передает корреспондент «Фразы» из Антальи, подопечные Андрея Шевченко там играли против сборной Турции.

После разгромного поражения в Лиге наций от словаков, наставник нашей команды серьезно изменил стартовый состав, выпустив на поле много молодых игроков, и игра сборной Украины радовала глаза болельщиков. До перерыва украинцы владели ощутимым преимуществом над соперниками и создали достаточно опасных моментов у их ворот.

Были близки к успеху Цыганков, Зинченко, Коваленко, но в завершающей стадии атаки им немного не хватало точности. Впрочем, и у хозяев было пару моментов, в одном из которых они даже забили гол, но главный арбитр встречи его справедливо отменил из-за нарушения правил со стороны турецкого футболиста.

Во второй половине встречи турки задвигались гораздо активнее и уже в самом дебюте второй сорокапятиминутки Ундер обязан был выводить свою команду вперед, но Лунин перевел мяч на угловой. А на 61-й минуте в ворота сборной Украины влетел второй мяч, но за мгновение до этого боковой арбитр зафиксировал офсайд у кого-то из турецких игроков.

После этого игра на поле выровнялась и по-настоящему опасных моментов зрители больше не увидели. В итоге – закономерная ничья 0:0.

Ранее «Фраза» сообщала, что 16 ноября сборная Украины по футболу провела свой заключительный поединок в Лиге наций и проиграла на выезде Словакии со счетом 1:4.

Несмотря на это, наша команда досрочно выиграла свою группу.