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В Польше повязали очень «мутного» украинца. Теперь «безвиз» ему продлят лет на 10

В Польше повязали очень «мутного» украинца. Теперь «безвиз» ему продлят лет на 10

В польском городе Бусько-Здруй (Свентокшиское воеводство) местная полиция задержала гражданина Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», нашего соотечественника обоснованно подозревают в торговле наркотиками.

Как сообщает «Польское радио», местная полиция остановила автомобиль, за рулем которого оказался 27-летний гражданин Украины. Отмечается, что при себе он не имел водительского удостоверения.

Во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили пакет с марихуаной, а так же пакетик с неизвестным веществом, спрятанный в мобильном телефоне водителя.

Сообщается, что во время обыска по месту временного проживания украинца (в городе Пинчув) правоохранители изъяли приблизительно полкило марихуаны, а так же более ста таблеток «экстази».

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства «мутной» деятельности гражданина Украины. За хранение и перевозку наркотических средств ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Как писала «Фраза», в Польше повязали «янтарного» украинца. Он побил рекорд всех времен.

Ранее в Польше из-за собственного легкомыслия погибла молодая украинка.

Тэги: мир, наркотики, безвизовый режим, Польша, заробитчане

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