Автор «письма Путину» внезапно ушла из жизни

В российском городе Сафоново (Смоленская область) произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», школьница, написавшая письмо президенту РФ Владимиру Путину покончила жизнь самоубийством.

Как сообщают местные СМИ, безжизненное тело 14-летней девочки было обнаружено в квартире многоэтажного дома в понедельник, 19 ноября. По предварительным данным, школьница совершила самоубийство. Отмечается, что при ней была найдена предсмертная записка, в которой она просит никого не винить в ее смерти.

Сообщается, что незадолго до гибели, школьница написала и отправила письмо президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловалась на низкую зарплату своей мамы и тяжелые условия жизни. По неподтвержденным данным, на свое письмо девочка получила ответ, в котором Владимир Путин поручил местным чиновникам во всем «разобраться».

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

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