Главные новости за 20 ноября 2018 года

Владельцы «евроблях» проводят масштабную акцию по всей Украине: заблокированы крупные трассы. Сегодня, 20 ноября, по всей Украине проходит масштабная акция протеста владельцев авто на еврономерах. Они блокировали крупные трассы и улицы вокруг административных зданий, а также пограничные пункты пропуска. Стартовала акция протеста в Киеве, где автомобилисты перекрыли улицу Грушевского от перекрестка с Шелковичной до Липской. Со временем в пробках остановился весь центр Киева.

Под Киевом насмерть замерзли шесть человек. Четверо из них — на остановках. На минувших выходных в Киевской области шесть человек умерли от переохлаждения. Как сообщили в пресс-службе областной полиции, четверо из них замерзли на остановках общественного транспорта. В ведомстве назвали главные признаки переохлаждения: бледность и онемение кожи, слабость в теле, сонливость, снижение температуры тела. И при появлении похожих признаков в полиции советуют как можно быстрее переместиться в теплое помещение, двигать конечностями для того, чтобы усилить кровообращение в сосудах (при этом делать это нужно не очень активно, чтобы не повредить замерзшие ткани), а также пить согревающие напитки, исключив алкоголь.

Из-за непогоды десятки населенных пунктов в Украине остались без электричества. Из-за бушевавшей в некоторых регионах страны в понедельник, 19 ноября, непогоды, шестьдесят населенных пунктов остались без электричества. ЧП произошло в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, дождь и мокрый снег привели к срабатыванию автоматической системы защиты ЛЭП, из-за чего произошло отключение электричества.

Мощный шторм в Одессе смыл популярный пляж. На Одессу обрушилась непогода, которая не только сковала в пробки город, но и валила деревья. При этом мощный шторм нанес существенный ущерб местным пляжам. Один из пляжей на 16-й станции Фонтана буквально смыло волнами. Сейчас там вместо песка наблюдается бурлящая вода около стен набережной.

СМИ нашли пикантную связь между представителем Украины в ОБСЕ и одиозным российским генералом. Представитель Украины в ОБСЕ Игорь Прокопчук является младшим братом генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука, который хочет возглавить Интерпол. Об этом со ссылкой на свои источники пишет издание «Зеркало недели». В публикации говорится, что Игорь Прокопчук уже «8,5 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене. Также сообщается, что он «находится в заграничной командировке уже более десяти лет, а до своего назначения в Вену был послом Украины в Литве».

На Сумщине по дороге в школу исчезли дети. С понедельника, 19 ноября, сотрудники полиции разыскивают в Сумской области четверых подростков 2002, 2005, 2008 и 2009 годов рождения. Они ушли из дома в школу-интернат и не вернулись обратно. Достоверно установлено, что все дети являются родственниками и частенько прогуливали занятия.

Провал трассы в Португалии: люди с машинами исчезли под тоннами воды и грязи. В Португалии в центральной части страны в результате сильных дождей на одной из трасс образовался провал длиной около 100 метров. В результате — два человека погибли и еще четверо пропали. По информации Publico, ЧП произошло накануне, 19 ноября, днем. В результате образования провала в карьер с высоты 50 метров упали два легковых автомобиля и экскаватор, исчезнув под тоннами воды и грязи. Во всех транспортных средствах находились люди.

В Москве похоронили певца Евгения Осина: видео. В Москве на Троекуровском кладбище похоронили певца Евгения Осина, скончавшегося накануне в возрасте 54 лет. Проститься с ним пришли как фанаты, так и местные «звезды» шоу-бизнеса. По данным местных СМИ, на похороны пришли телеведущая Дана Борисова, певцы Алексей Крылов, Марат Крымов, Феликс Царикати, поэт Александр Шаганов и продюсер Андрей Разин.

Кровавое крушение поезда в Каталонии: появилось видео. В испанской Каталонии произошло кровавое крушение поезда. Трагедия произошла рано утром во вторник, 20 ноября. По данным местной полиции, в результате крушения поезда погиб как минимум один человек. Десятки людей пострадали. Многих пришлось госпитализировать. Всего в поезде находились около 150 людей.