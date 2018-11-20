В Бердянске УПЦ пикетировали «сторонники автокефалии», не понимающие, что они делают

19 ноября 2018 года к стенам Бердянского епархиального управления пришли якобы сторонники поместной церкви с целью провести провокационную акцию. Как выяснили журналисты «Фразы», после беседы с духовенством УПЦ пришедшие разошлись.

К митингующим вышли архиепископ Бердянский и Приморский Ефрем, секретарь епархии протоиерей Сергий Илющенко и сотрудники епархиального управления. Они поговорили с участниками акции. Как выяснилось в процессе разговора, митингующие не осведомлены о церковной ситуации в стране и для чего пришли к епархиальному управлению понимают слабо, сообщает пресс-служба епархии.

Как ранее сообщалось, СБУ продолжает давление на священников УПЦ.

Напомним, на днях в Житомире собрались безграмотные сторонники некоего «Томаса».

Ранее сообщалось, что криворожские националисты-автокефальщики пытались выломать дверь резиденции митрополита УПЦ.