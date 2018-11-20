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Ведущие криптовалюты мира продолжают пробивать дно. На рынке назревает паника

Ведущие криптовалюты мира продолжают пробивать дно. На рынке назревает паника

На рынке криптовалют продолжается тотальный обвал цен. Как выяснили журналисты «Фразы», назревает паника – люди пытаются избавиться от своих виртуальных активов, провоцируя тем самым еще большее падение цен.

По данным ведущих бирж криптовалют, Bitcoin подешевел сразу на 13,74% до 4 652 долларов.

Другие криптовалюты также упали в цене: Ethereum на 14,11%, до 137 долларов, а Bitcoin Саsh на 42,48% до $213 долларов.

Отмечается, что капитализация Bitcoin сейчас составляет почти 81 миллиард долларов, Ripple 18,5 миллиардов долларов, Ethereum 14,2 миллиарда долларов, Stellar 3,9 миллиарда долларов, а Bitcoin Саsh всего 3,7 миллиарда долларов.

Таким образом, общая капитализация криптовалют снизилась до 150 миллиардов долларов. Для сравнения, пять дней назад она была 184 миллиарда долларов.

Как писала «Фраза», обвал на рынке криптовалют начался на прошлой неделе.

Тэги: мир, экономика, биткоин, криптовалюта, Bitcoin

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