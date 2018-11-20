На Сумщине по дороге в школу исчезли дети

С понедельника, 19 ноября, сотрудники полиции разыскивают в Сумской области четверых подростков 2002, 2005, 2008 и 2009 годов рождения. Как выяснили журналисты «Фразы», они ушли из дома в школу-интернат и не вернулись обратно.

Достоверно установлено, что все дети являются родственниками и частенько прогуливали занятия, сообщает УНН.

Также известно, что в день пропажи детей в интернате занятий не было. Как бы то ни было, а уже начато досудебное расследование по п.1 ч. 2 ст. 115 УК Украины («умышленное убийство»).

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине сентября 2018 года в Херсоне пропала без вести многодетная семья переселенцев с оккупированного Крыма.