СМИ нашли пикантную связь между представителем Украины в ОБСЕ и одиозным российским генералом

Представитель Украины в ОБСЕ Игорь Прокопчук является младшим братом генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука, который хочет возглавить Интерпол. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом со ссылкой на свои источники пишет издание «Зеркало недели».

В публикации говорится, что Игорь Прокопчук уже «8,5 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене. Также сообщается, что он «находится в заграничной командировке уже более десяти лет, а до своего назначения в Вену был послом Украины в Литве».

Также в статье сообщается следующее: «Официальные органы, причастные к назначению Игоря Прокопчука в Вену, пока комментариев не дают», а «информация о родственных связях Игоря Прокопчука и Александра Прокопчука проверяется».

Ранее стало известно, что на должность главы Интерпола претендует генерал разведки Александр Прокопчук.

Отметим, что Александр Прокопчук является начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ и вице-президентом Интерпола с 2016 года.

Издание пишет, что «многие из коллег отмечают заметную внешнюю схожесть Игоря и Александра Прокопчуков и оба они закончили Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко».

Также сообщается о том, что «в биографии Игоря Прокопчука, размещенной на сайте диппредставительства, указано, что родился он в Житомирской области, в то же время, сайт «Википедия» родиной Александра Прокопчука называет Украину, а местом начала карьеры Житомирский обком комсомола».

В публикации говорится, что «коллеги характеризуют Игоря Прокопчука как высококлассного профессионала, знающего и дисциплинированного, не подверженного публично обсуждать свои политические убеждения».

Отмечается, что его коллеги «не замечали за ним пророссийских взглядов и утверждают, что Игоря Прокопчука ценят и уважают как в Вене, так и в центральном аппарате МИД».

Также издание пишет, что, «по свидетельству украинских дипломатов, он добросовестно отстаивает интересы Украины в ОБСЕ». Кроме этого, сообщается, что «у его коллег вызвало удивление то, что его дети еще не так давно посещали школу при посольстве РФ».

Интересно, что в МИД Украины заявили, что «родственные связи не повлияли на работу Игоря Прокопчука и не вредят национальным интересам страны».

«Украинская правда» пишет, что в ответе пресс-службы МИД отмечается: «Эта война разбросала по обе стороны линии фронта друзей, близких, родственников. Для многих это стало настоящей личной трагедией. Но каждый сам делает свой выбор и за него отвечает».

В МИД также отметили, что «за все время после начала российской вооруженной агрессии против Украины не имели места никакие действия, которые могли бы скомпрометировать Постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука».

Отмечается также, что «его ежедневная самоотверженная работа в ОБСЕ говорит сама за себя и заслужила высокую оценку со стороны наших друзей и партнеров».

Как писала «Фраза», исчезнувший глава Интерпола «всплыл» в китайской тюрьме.