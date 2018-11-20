Скончался известный театральный режиссер Эймунтас Някрошюс

Скончался театральный режиссер Эймунтас Някрошюс. Как выяснили журналисты «Фразы», он умер в Вильнюсе, не дожив до своего 66-летия всего один день.

Об этом передает «Эхо Москвы» со ссылкой на родственников Эймунтаса Някрошюса.

Окончив ГИТИс, Эймунтас Някрошюс поставил более тридцати спектаклей и опер в Литве и странах бывшего СССР.

Местные СМИ пишут, что, когда режиссер вернулся из очередной рабочей поездки, то почувствовал себя плохо. Эймунтаса Някрошюса увезли в больницу, но врачи не сумели спасти его жизнь.

Причина смерти пока не уточняется.

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