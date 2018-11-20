В Канаде произошел крупнейший разлив нефти: стали известны масштабы

В Канаде в районе Ньюфаундленда произошел крупнейший шельфовый разлив нефти. Как выяснили журналисты «Фразы», всего утекло около 250 тысяч литров «черного золота».

По данным местных СМИ, ЧП произошло на платформе Husky Energy еще 16 ноября из-за бушующей непогоды, однако о случившемся сообщили только спустя три дня.

На нефтяной платформе произошло падении давления на подводном трубопроводе.

Зеленые уже говорят о гибели от нефти птиц.

Все платформы на шельфе сейчас закрыты для проверки.

Как писала «Фраза», Bloomberg составил карту цен на бензин в мире.

Ранее цены на нефть побили четырехлетний максимум из-за конфликта ОПЕК с Трампом.