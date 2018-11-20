На Буковине «гуляет» опасная болезнь

За минувшую неделю в двух населенных пунктах Черновицкой области зафиксировано два случая бешенства. Как выяснили журналисты «Фразы», в Заставном опасная болезнь была выявлена у собаки, а еще в одном из сел этого же района — у крупного рогатого скота.

По словам начальника областного управления Госпродпотребслужбы Александра Олександрюка, основными переносчиками этой болезни являются лисы, сообщает 0372.ua.

Из-за холодов эти животные все чаще наведываются в частные домовладения в поисках пищи, где могут как найти себе что-то поесть, так и покусать домашних питомцев либо скотину. Олександрюк рассказал, что есть договоренность с охотниками, которые скоро начнут отстреливать лисиц.

Вакцина от бешенства в Черновицкой области есть, сейчас привиты уже 83 тысячи собак.

Добавим, что основными признаками бешенства у собак являются агрессия, они становятся беспокойными, могут наброситься на хозяина, а затем начинают отказываться от воды.

Ранее «Фраза» сообщала, что зимой 2011 года впервые за 20 лет в Киеве были зафиксированы сразу три случая нападения больных бешенством животных на людей. Первый заместитель начальника Государственной ветеринарной службы Украины Владимир Горжеев заявлял, что «эпицентр бешенства на европейском континенте находится именно в Украине».

По мнению защитников животных, бешенство в городе оказалось мифом, созданным для того, чтобы уничтожить бездомных собак.

В сентябре 2012 года управление Еврокомиссии по здравоохранению и защите прав потребителей выделило более 1 миллиона евро для создания буферной зоны на территории четырех украинских областей для предотвращения распространения бешенства.

В январе 2017 года в Днепровском районе Киева был объявлен карантин в связи со вспышкой бешенства среди домашних животных.

В конце мая 2018 года в столичном микрорайоне из-за бешенства был объявлен двухмесячный карантин.