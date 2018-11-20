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Под Киевом насмерть замерзли шесть человек. Четверо из них — на остановках

Под Киевом насмерть замерзли шесть человек. Четверо из них — на остановках

На минувших выходных в Киевской области шесть человек умерли от переохлаждения. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе областной полиции, четверо из них замерзли на остановках общественного транспорта.

В ведомстве назвали главные признаки переохлаждения: бледность и онемение кожи, слабость в теле, сонливость, снижение температуры тела. И при появлении похожих признаков в полиции советуют как можно быстрее переместиться в теплое помещение, двигать конечностями для того, чтобы усилить кровообращение в сосудах (при этом делать это нужно не очень активно, чтобы не повредить замерзшие ткани), а также пить согревающие напитки, исключив алкоголь.

Не советуют в полиции греться грелками, у каминов или плит, ведь можно получить ожоги из-за того, что пораженные холодом участки тела теряют чувствительность.

Ранее «Фраза» сообщала, что в понедельник, 19 ноября, вечером в центре Киева на улице Почайнинская, 44 вечером в подсобке местных дворников нашли труп бомжа. По предварительной информации, он стал жертвой холодов и умер от переохлаждения.

Тэги: Киев, полиция, общество, мороз, смерть, обморожение, Киевская область

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