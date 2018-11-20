Из-за непогоды десятки населенных пунктов в Украине остались без электричества

Из-за бушевавшей в некоторых регионах страны в понедельник, 19 ноября, непогоды, шестьдесят населенных пунктов остались без электричества. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП произошло в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, дождь и мокрый снег привели к срабатыванию автоматической системы защиты ЛЭП, из-за чего произошло отключение электричества.

В Одесской области без электричества остались 32 населенных пункта, в Кировоградской – 26 населенных пунктов, и еще два – в Николаевской области.

Как сообщается, сейчас восстановлением электроснабжения занимаются бригады облэнерго.

Как писала «Фраза», синоптики прогнозировали погоду на неделю: снегопады в Украине отступят, но будет морозно.