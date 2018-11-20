Украинских заробитчан хотят конкретно «прижать». Да так, что мало не покажется

Украинские заробитчане ежегодно пересылают домой порядка 6,5 миллиардов долларов США. Как выяснили журналисты «Фразы», властям не нравится, что семьи «гастарбайтеров» не декларируют полученные средства и, как ни в чем не бывало, претендуют на получение субсидий по оплате коммунальных услуг.

Как передает «Радио Свобода», ссылаясь на министра социальной политики Украины Андрея Реву, денежные переводы украинских заробитчан должны считаться доходами и облагаться налогами. Более того ‒ эти средства должны вноситься в декларацию, заполняемую при подаче заявления на субсидию и учитываться в общем доходе домохозяйства.

По мнению Андрея Ревы, не декларируя доходы, «гастарбайтеры» получают двойное преимущество перед гражданами, проживающими в Украине.

По словам министра, субсидию должны получать только те, кто реально ее заслуживает (т.е. не имеет средств на оплату коммунальных услуг).

Как писала «Фраза», госпомощи могут лишить на год в случае представления получателем недостоверной информации.

Ранее сообщалось, что украинцам, не успевшим оформить субсидию, пообещали подкинуть денег.