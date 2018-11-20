У нелегальных мигрантов появился влиятельный заступник. Теперь «националистам» будет нелегко

У нелегальных мигрантов и беженцев неожиданно появился влиятельный покровитель. Как выяснили журналисты «Фразы», Папа Римский Франциск (в миру ‒ Хорхе Марио Бергольо) высказался в поддержку ищущих «лучшего будущего».

Как передает Reuters, глава Римской католической церкви озвучил свои соображения по случаю Всемирного дня бедных. По словам Папы Римского, несправедливость является «порочным корнем бедности».

«Плач бедных ежедневно становится сильнее, но к нему все меньше прислушиваются из-за шума богатого меньшинства», ‒ добавил Франциск.

Кроме того, глава крупнейшей в мире христианской церкви считает, что люди «должны быть внимательными ко всем тем, кто вынужден оставлять свои дома и родные страны ради поиска лучшего будущего».

Как писала «Фраза», правоохранители решили крепко взяться за нелегальных мигрантов. И наглядно объяснили почему.

Ранее у берегов Испании едва не утонули сотни мигрантов.