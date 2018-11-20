Из-за туристов, птиц и грызунов поголовье свиней в Украине сократилось почти на 1 млн.

С начала 2018 года в Украине зафиксированы 132 вспышки африканской чумы свиней. 115 лет назад это заболевание было зафиксировано в Южной Африке, 60 лет назад — в Португалии, в Украине вирус появился 6 лет назад и был принесен из Беларуси. Для человека заболевание не опасно, для домашних свиней и диких кабанов — смертельно, вакцины от него нет, лечение также пока не найдено. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказывает Михаил Манилюк, журналист программы «Утро с Интером с 7.00 до 10.30».

За 6 лет в Украине зафиксировали более 440 вспышек заболевания. В случае выявления вируса, все особи стада или хозяйства подлежат усыплению, их туши должны быть сожжены, а помещения — дезинфицированы в несколько подходов, это единственный способ остановить эпидемию. В некоторых случаях в этом году пришлось одновременно уничтожать до 3 тыс. животных.

Эксперты отмечают, что африканская чума свиней — один из факторов, который делает выращивание свиней в Украине невыгодным. В начале 2013 года, когда была выявлена первая вспышка АЧС, в Украине содержалось 7,4 млн. голов, а в начале ноября 2018 года — 6,4 млн, т.е. поголовье животных сократилось на 1 млн.

Переносчики вируса — птицы, грызуны и люди, которые контактировали с инфицированными животными.

«В Госпродпотребслужбе допускают, что вирус могут завозить туристы. Даже не зная о том, они берут с собой еду, зараженную АЧС. А выбрасывают её где-угодно, в частности, на природе. Фермеру достаточно коснуться одеждой или обувью опасного продукта, чтобы завтра все его свиньи заболели», — рассказывает Михаил Манилюк, журналист программы «Утро с Интером с 7.00 до 10.30».

Сегодня нет ни единой области, где бы не был выявлен вирус. Ситуацию усложняют попытки фермеров скрыть факты инфицирования животных.

Сокращение поголовья свиней приводит к росту стоимости на мясо и сало. За полтора года цены на свинину выросли почти на 40%. Сдерживает стремительное подорожание рост импорта.