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Крупнейший брейкданс-фестиваль пройдет в Киеве 1 декабря

Крупнейший брейкданс-фестиваль пройдет в Киеве 1 декабря

1 декабря в зале Киевского театра оперы и балета для детей и юношества на Контрактовой Площади сойдутся лучшие брейкинг команды, би-бои профи и дети в возрасте от 5 лет. Как выяснили журналисты «Фразы», начало фестиваля в 17:00, а вход свободный.

Украинские би-бои уже давно считаются одними из мировых лидеров! Только в 2018 году наши ребята выиграли и были финалистами более 10 самых известных мероприятий по всему миру. Даже наш малыш, 8-ми летний киевлянин, би-бой Картерио, стал чемпионом мирового финала Battle PRO во Франции.

В Киеве ребята будут бороться за мотивирующие призы, один из которых — участие в мировом финале FLOOR WARS в Дании в 2019 году.

"Я очень горжусь нашими талантливыми молодыми танцорами. Они привозят первые места с разных уголков планеты. Поддерживать такие инициативы не просто можно, а нужно. Поддержка со стороны государства — важна, потому что только ощущая ее, наша молодежь не захочет выезжать из Украины. Пока они чувствуют, что нужны дома — они будут оставаться здесь. Это касается всего: образования, спорта, культуры, молодежного предпринимательства",- говорит директор Киевского молодежного центра Анна Куценко.

Судьями BATTLE SCHOOL приглашены: многократный чемпион мировых батлов и BATTLE SCHOOL, украинец — Гимнаст; участник и финалист шоу WORLD OF DANCE, представитель Нидерландской команды The Ruggeds — Sky Chief; и организатор FLOOR WARS, активист и Европейский эксперт из Дании — Сюн Патерсен.

Традиционно голосом BATTLE SCHOOL есть британский МС, легенда Хип-Хопа — МС TRIX и його украинский партнер Влад Салун (Мс Vladee).

1 декабря на BATTLE SCHOOL 2018 вы станете свидетелями самого крутого Брейкинг мирового уровня при поддержке Киевского Молодежного Центра и Департамента Молодежи и Спорта г. Киеве.

Организатор мероприятия Киевский Молодежный Центр и агентство VLADEE.AGENCY.

Тэги: Киев, культура

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