На Троещине какие-то «алкаши» открыли прицельный огонь по таким же «забулдыгам». Есть раненые

В ночь с воскресенья на понедельник в Киеве произошла драка со стрельбой. Как выяснили журналисты «Фразы», в Деснянском районе две группы нетрезвых мужчин решили выяснить отношения.

Как передает «Киев Оперативный», конфликт между двумя компаниями пьяных «отдыхающих» произошел возле торгового центра на улице Сабурова. Сообщается, что словесная перепалка переросла в массовую драку, во время которой кто-то вытащил пистолет и открыл огонь по своим оппонентам. По предварительным данным, выстрелы были произведены из оружия, предназначенного для стрельбы резиновыми пулями.

С места инцидента «скорая» забрала троих пострадавших мужчин 1987, 1992 и 1997 гг. рождения.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту хулиганства начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», в Луцке местная «братва» устроила разборки со стрельбой. В живых остались не все.

Ранее в Киеве мужчина открыл стрельбу возле детской поликлиники.