Главные новости за 19 ноября 2018 года

Суд пожалел Януковича и дал ему пару недель, чтобы подлечить «теннисную травму». Последнее слово беглого президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева перенесли из-за его загадочной травмы. Заседание назначено на 5 декабря.

ГТС Украины оценили в 14 миллиардов долларов. Всю газотранспортную систему Украины оценили в 14 миллиардов долларов. Такую цену озвучил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

В Киеве задержан боевик ИГИЛ. Сотрудники СБУ блокировали канал сбыта в Украине оружия и боеприпасов, который наладили сторонники международной террористической сети «Исламское государство». Злоумышленники орудовали в столичном регионе.

Под Киевом грабителя магазина застрелили из его же пистолета. Резонансный инцидент произошел минувшей ночью в селе Стадница Киевской области. Тут в ходе перестрелки убили грабителя магазина.

В одном из гарнизонов на Львовщине умер второй военный за две недели. В городе Яворов Львовской области в местном гарнизоне повесился 24-летний солдат. Он служил в 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила.

Власти Рима ввели несколько «забавных» запретов, но штрафовать будут по-крупному. Власти Рима пошли на ряд запретов, чтобы хоть как-то «обуздать» прибывающих сюда туристов. Новый закон в столице Италии уже вступил в силу.