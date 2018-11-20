Украинская епархия Армянской Апостольской церкви поблагодарила архиепископа Евстратия (Зоря)

Украинская епархия ААЦ поблагодарила архиепископа Евстратия (Зоря) за братское отношение и объективность. Об этом сообщает AnalitikaUA.net со ссылкой на секретариат епархии.

«Украинская епархия Армянской Апостольской церкви выражает свою благодарность спикеру УПЦ КП Его Высокопреосвященству архиепископу Евстратию (Зоря) за своевременное и объективное разъяснение несправедливых выступлений некоторых источников СМИ. Ваш рассудительный комментарий разъяснил многим де-факто высказанное Католикосом Всех Армян выражение, подчеркнул недопустимость его тенденциозного толкования. Спасибо за братское отношение и объективность», — говорится в послании епархии.

Издание напоминает, что спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) прокомментировал в Facebook выступление Католикоса всех армян Гарегина II в Новосибирске, а также реакцию на его высказывания в СМИ.

В комментарии в частности отмечалось: «Где в цитате Католикоса хоть что-то о томосе? Я уже не говорю о том, что Армянская церковь принадлежит не к числу поместных православных церквей, а к числу древних восточных церквей, и, соответственно, к вопросу томоса, канонов православной церкви и т.д. — имеет лишь опосредованное отношение», — подчеркнул Зоря.

Как ранее сообщалось, Армянская церковь выступила против украинской автокефалии