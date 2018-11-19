Погода на неделю: снегопады в Украине отступят, но будет морозно

На ближайшую рабочую неделю, 19-23 ноября, по Украине ожидаются морозы. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Как говорят синоптики, уже со вторника на большей части территории страны должны прекратиться снегопады. Осадки по Украине не ожидаются минимум до выходных.

При этом по стране сохранится холодная погода.

Днем в большей части областей будет от нуля до 2 мороза. Лишь на западной Украине воздух прогреется до 2-6 тепла. В Крыму будет до 3 тепла.

Морозы ночью по стране ожидаются до 5-8 градусов.

В Киеве будет сухая, морозная погода. Днем от нуля до 2 мороза, а ночью — до 4-7 ниже нуля. Осадки не ожидаются.

Как писала «Фраза», стало известно о первых жертвах снегопада в Украине.

Ранее синоптики прогнозировали затяжные снегопады по всей стране.