На Харьковщине медведь набросился на женщину

В субботу, 17 ноября, в поселке Старый Салтов в Харьковской области произошло ЧП – на сотрудницу одной из баз отдыха напал медведь, которого держали в клетке. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, медведь набросился на женщину во время уборки территории. Как оказалось, пострадавшая просто не закрыла клетку зверя.

В результате нападения женщина получила перелом бедра и укус ноги – ее экстренно госпитализировали в Харьковскую городскую больницу.

Все детали произошедшего выясняют сотрудники полиции.

Ранее «Фраза» сообщала, что в январе 2006 года в Черниговской области в зоопарке медведь откусил обе руки мальчику, который хотел его покормить.