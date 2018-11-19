В одном из гарнизонов на Львовщине умер второй военный за две недели

В городе Яворов Львовской области в местном гарнизоне повесился 24-летний солдат. Как выяснили журналисты «Фразы», он служил в 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила.

О смерти солдата стало известно утром понедельника, 19 ноября.

О трагедии сообщили его сослуживцы.

Уже известно, что погибший — контрактник, он нес службу полтора года и был в зоне АТО.

Стоит отметить, что это уже второй трагический случай в гарнизоне за последние две недели.

Как писала «Фраза», ранее на территории Яворовского гарнизона скончался 45-летний военный 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Сообщалось, что он умер из-за сердечной недостаточности.