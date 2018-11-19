Крупнейший брейкданс-фестиваль пройдет в Киеве уже 1 декабря

1 декабря в зале Киевского театра оперы и балета для детей и юношества на Контрактовой Площади сойдутся лучшие брейкинг команды, би-бои профи и дети в возрасте от 5 лет. Как выяснили журналисты «Фразы», украинские би-бои уже давно считаются одними из мировых лидеров.

Только в 2018 году наши ребята выиграли и были финалистами более 10 самых известных мероприятий по всему миру. Даже наш малыш, 8-ми летний киевлянин, би-бой Картерио, стал чемпионом мирового финала Battle PRO во Франции.

«Я просто знаю, что буду побеждать. У меня большие планы. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь», — говорит Картерио.

В Киеве ребята будут бороться за мотивирующие призы, один из которых — участие в мировом финале FLOOR WARS в Дании в 2019 году.

«Я очень горжусь нашими талантливыми молодыми танцорами. Они привозят первые места с разных уголков планеты. Поддерживать такие инициативы не просто можно, а нужно. Поддержка со стороны государства — важна, потому что только ощущая ее, наша молодежь не захочет выезжать из Украины. Пока они чувствуют, что нужны дома — они будут оставаться здесь. Это касается всего: образования, спорта, культуры, молодежного предпринимательства», — говорит директор Киевского молодежного центра Анна Куценко.

Судьями BATTLE SCHOOL приглашены: многократный чемпион мировых батлов и BATTLE SCHOOL, украинец — Гимнаст; участник и финалист шоу WORLD OF DANCE, представитель Нидерландской команды The Ruggeds — Sky Chief; и организатор FLOOR WARS, активист и Европейский эксперт из Дании — Сюн Патерсен.

Традиционно голосом BATTLE SCHOOL есть британский МС, легенда Хип-Хопа — МС TRIX и його украинский партнер Влад Салун (Мс Vladee).

1 декабря на BATTLE SCHOOL 2018 вы станете свидетелями самого крутого Брейкинг мирового уровня при поддержке Киевского Молодежного Центра и Департамента Молодежи и Спорта г. Киеве.

Адрес: Театр оперы и балета для детей и юношества, Межигорская 2, м. Контрактовая Площадь.

Начало в 17:00

Вход свободный

Организатор: Киевський Молодежный Центр и агентство VLADEE.AGENCY