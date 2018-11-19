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Суд пожалел Януковича и дал ему пару недель, чтобы подлечить «теннисную травму»

Суд пожалел Януковича и дал ему пару недель, чтобы подлечить «теннисную травму»

Последнее слово беглого президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева перенесли из-за его загадочной травмы. Как выяснили журналисты «Фразы», заседание назначено на 5 декабря.

Как передает «Интерфакс-Украина», суд принял решение о переносе в понедельник, 19 ноября, «учтя предоставленную стороной защиты информацию о состоянии здоровья обвиняемого».

В частности, судья Владислав Девятко, обосновал это решение так: «Конституцией определено, что жизнь и здоровье человека является наивысшей ценностью. Данному суду не нужно правосудие только ради самого правосудия, правосудие должно осуществляться только ради справедливости».

Отмечается, что Виктор Янукович «может выступить в суде с последним словом сидя или лежа из больницы, что неоднократно практиковалось судом в других процессах».

В свою очередь, адвокат экс-гаранта Александр Горошинский, что на лечение Виктору Януковичу нужно две-три недели. Он сообщил, что ему «наложен лангет, в котором зафиксирована нога и позвоночник».

В то же время, прокурор Руслан Кравченко, комментируя здоровье Виктора Януковича, заявил, что «данная травма не является тяжелой, и она дает возможность обвиняемому выступить с последним словом». Также, по его словам, «в предоставленной справке не указано, что обвиняемый обязательно должен находиться в больнице, и что он не может принимать участие в судебном процессе».

Как отмечается, «ни одного слова о травме позвоночника в справке нет, и ни одного слова о лангете позвоночника в справке нет».

Как писала «Фраза», ранее адвокаты Виктора Януковича говорили, что он не сможет принять участие в судебном заседании, намеченном на 19 ноября, из-за травмы. Как сообщили российские СМИ, Виктор Янукович был госпитализирован в НИИ Скорой помощи им. Склифосовского в Москве. По данным источников, в реанимацию он попал после игры в теннис, после чего экс-президента увезли в частную клинику.

Тэги: Виктор Янукович, суд, политика, прокурор, новости Украины

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