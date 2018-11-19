Диетологи назвали два главных условия здорового питания

Диетологи рассказали о двух главных условиях здорового питания, при соблюдении которых человек может поддерживать свой идеальный вес. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это специалисты из Гарвардской школы общественного здоровья, которые провели исследования совместно с медиками Бостонской детской больницы.

Как пишет издание MedicalXpress, два главных условия следующие: необходимо минимально употреблять сахар (как и продукты с его высоким содержанием), а также почаще включать в рацион цельные злаки.

Врачи уверяют, что соблюдение этих правил не только позволит сохранить идеальный вес, но и вообще — снизит риск развития у человека хронических болезней.

Также диетологи советуют всем отказываться от насыщенных жиров и рафинированных углеводом, а также есть побольше овощей.

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