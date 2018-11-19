Власти Рима ввели несколько «забавных» запретов, но штрафовать будут по-крупному

Власти Рима пошли на ряд запретов, чтобы хоть как-то «обуздать» прибывающих сюда туристов. Как выяснили журналисты «Фразы», новый закон в столице Италии уже вступил в силу.

Как пишут местные СМИ, с сегодняшнего дня в Риме вводится ряд ограничений.

Так, отныне в городе запрещено переодеваться в гладиаторов, купаться в фонтанах, а также распивать алкоголь по ночам.

Власти Рима объясняют, что в последние годы ряженых гладиаторов в городе стало слишком много, и они уже отпугивают туристов. Теперь за подобную попытку подзаработать будут штрафовать на 400 евро.

Кроме этого, в Риме запретили распитие и продажу алкоголя после 22-00 (штрафовать будут на 150 и 280 евро соответственно), а также купание в городских фонтанах (это стало модным трендом у самих туристов) — за такие забавы оштрафуют сразу на 900 евро.

Как писала «Фраза», ранее Италия решила избавиться от цыган-нелегалов.

Ранее британские туристы решили голышом искупаться в римском фонтане, чем вызвал гнев людей и полиции.