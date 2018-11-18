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Главные новости за 17-18 ноября 2018 года

Главные новости за 17-18 ноября 2018 года

Янукович попал в реанимацию института Склифосовского, — СМИ. Бывший президент Украины Виктор Янукович был госпитализирован в НИИ Скорой помощи им. Склифосовского в Москве. По данным СМИ, в реанимацию он попал после игры в теннис. Как сообщают СМИ со ссылкой на источник и одного из дежурных врачей больницы, «мужчина, очень похожий на экс-президента Украины Януковича» поступил в медучреждение в пятницу, 16 ноября, в обездвиженном состоянии с подозрением на травму позвоночника и травму колена, которые он получил во время игры в теннис на одном из подмосковных кортов.

Адвокаты Януковича подтвердили, что у него «тяжелая травма». Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича заявляют о том, что он не сможет принять участие в судебном заседании, намеченном на 19 ноября, из-за травмы. На данный момент они собирают соответствующие медицинские справки. «Он не может самостоятельно передвигаться. У него лангетка. Как говорят врачи, у него тяжелая травма», — заявил адвокат Александр Горошинский, добавив, что на лечение уйдет минимум 3 недели.

На Киевщине банда ограбила автомобиль «Приватбанка». Объявлено вознаграждение. Сегодня, 17 ноября, в Ирпене Киевской области совершено нападение на инкассаторский автомобиль «ПриватБанка». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. В частности, как сообщается, группа неизвестных преступников на угнанном автомобиле сбили водителя-инкассатора и заблокировали выезд инкассаторского авто. Затем, угрожая применением оружия и физической силы, преступники завладели кассетами с деньгами для банкомата и скрылись.

Одним из подозреваемых в ограблении машины «Приватбанка» оказался матерый рецидивист. Правоохранители задержали одного из грабителей, напавших накануне на инкассаторов «Приватбанка». Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области. В частности, как сообщается, изначально полицейские обнаружили автомобиль с характерным повреждением. В нем найдены 5 кассет с деньгами.

Националисты сорвали марш за права трансгендеров в центре Киева. Сегодня, 18 ноября, представители националистических организаций сорвали марш за права трансгендеров в центре Киева. Марш был организован Международной правозащитной организацией Amnesty International Украина ко дню памяти трансгендерных людей, погибших от насилия. Около полудня лгбт-активисты собрались около университета Богомольца в столице. Они требовали принятия закона, который легализует права трансгендеров, в частности, на усыновление детей.

Сестра Яценюка живет в элитном городке в США, торгует недвижимостью и была сайентологом, — СМИ. Старшая сестра Яценюка уже более 20 лет живет в Санта-Барбаре, штат Калифорния. По данным СМИ, 51-летняя Алина Стил торгует недвижимостью. В 1999 году, Алина Яценюк переехала в Америку и вышла замуж за Джона Стила. У пары есть сын Джеймс. Это третий брак Алины. От предыдущего мужа у нее есть дочь Ульяна Билокурская, которая сейчас проживает с мамой.

Умерла известная украинская оперная и эстрадная певица. В Киеве в возрасте 88 лет умерла украинская оперная певица, мать известного музыканта и певца Тараса Петриненко Диана Петриненко. Об этом сообщил генеральный продюсер UA: Украинское радио Дмитрий Хоркин. По его словам, на данный момент радио готовит передачу, посвященную певице.

Активисты пикетировали особняк Авакова под Киевом. В Киеве активисты устроили автопробег к дому министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с требованием его отставки. Причиной такого требования организаторы акции называют нераскрытые убийства и нападения на гражданских активистов из «списка Гандзюк». Участники акции скандируют «Авакова в отставку, Авакова — на нары», а на заборе особняка Авакова оставили трафареты «Кто заказал Катю Гандзюк», сделанные красной краской.

В киевском спальнике молодая мать повесилась в одной квартире с ребенком. В Киеве молодая мать покончила жизнь самоубийством в одном помещении с собственным ребенком. Трагедия случилась в ванной. Причиной такого поступка родственники погибшей называют развод.

Францию охватили масштабные акции протеста. Не обошлось без жертв. Один человек погиб и более 200 пострадали в ходе массовых протестов во Франции. Всего в акции протеста «Желтые жилеты» против роста цен на горючее приняли участие не менее 282710 человек. С утра 17 ноября по всей Франции прокатились более 2000 акций протеста. Люди, одетые в желтые светоотражающие жилеты, заблокировали основные автодороги страны и стратегические пункты инфраструктуры. Движение транспорта оказалось парализовано.

Стали известны подробности смерти Евгения Осина. В Москве в возрасте 54 лет умер известный российский певец Евгений Осин. Артист скончался у себя дома, официальная причина смерти не раскрывается. У Осина в прошлом году диагностировали последнюю стадию алкоголизма, его отправили на лечение в клинику в Таиланде. К этому времени он практически не мог самостоятельно передвигаться. В мае 2018-го артист в интервью рассказывал, что заменил спиртное мотоспортом, однако вскоре попал в две аварии за одну неделю: одна произошла на заправке, во второй раз он врезался в трактор.

Ученые изменили эталон килограмма впервые за 130 лет. Ученые заменили эталон килограмма Международного бюро мер и весов во Франции. Замена произошла впервые с 1889 года. Ранее килограмм определялся как масса цилиндра, сделанного из платино-иридиевого сплава, который находится в вакуумном сосуде. До настоящего момента это был последний эталон, привязанный к материальному носителю.

Тэги: Виктор Янукович, Киев, суд, больница, СМИ, мир, Арсений Яценюк, политика, националисты, адвокат, Amnesty International, культура, Арсен Аваков, Ирпень, криминал, Киевская область, трансгендер, ПриватБанк, сестра, новости Украины, Диана Петриненко

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