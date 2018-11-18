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Умерла известная украинская оперная и эстрадная певица

Умерла известная украинская оперная и эстрадная певица

В Киеве в возрасте 88 лет умерла украинская оперная певица, мать известного музыканта и певца Тараса Петриненко Диана Петриненко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный продюсер UA: Украинское радио Дмитрий Хоркин.

По его словам, на данный момент радио готовит передачу, посвященную певице.

Диана Петриненко родилась года в селе Белоусовка Черкасской области. Окончила Киевское музыкальное училище (ныне Киевский институт музыки имени Глиэра) и консерваторию. Народная артистка УССР и СССР.

Ее лирико-колоратурное сопрано покорило сотни тысяч поклонников камерной и оперной музыки по всему миру, включая США, Канаду, Францию, Италию, Японию.

В репертуаре певицы были не только оперные арии, но и романсы, украинские и русские народные песни.

Диана Петриненко также является матерью известного певца, музыканта, поэта и композитора, народного артиста Украины Тараса Петриненко.

Тэги: смерть, культура, новости Украины, Диана Петриненко

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