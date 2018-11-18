Одним из подозреваемых в ограблении машины «Приватбанка» оказался матерый рецидивист

Правоохранители задержали одного из грабителей, напавших накануне на инкассаторов «Приватбанка». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области.

В частности, как сообщается, изначально полицейские обнаружили автомобиль с характерным повреждением. В нем найдены 5 кассет с деньгами.

При этом злоумышленники успели заменить номерные знаки. «Старые» номера они выкинули в канализационный люк неподалеку от местонахождения внедорожника.

В этом же районе был задержан мужчина, похожий на одного из разыскиваемых. Во время личного досмотра у него в карманах были найдены крупные пакеты. По мнению правоохранителей, в них он собирался переносить большую сумму денег.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Известно, что он родом из Житомирской области и уже отсидел 15 лет за аналогичные преступления. В частности, 10 лет он получил за совершение разбойного нападения на квартиру, хозяин которой погиб побоев. Но был освобожден по «закону Савченко».

Сейчас полиция устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщала «Фраза», 17 ноября в Ирпене Киевской области Киевской области было совершено нападение на инкассаторский автомобиль «ПриватБанка». В результате нападения водитель инкассаторского автомобиля получил телесные повреждения, а злоумышленники завладели 1,8 млн грн в специальных кассетах, предназначенных для загрузки банкоматов.