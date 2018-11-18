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Криворожские националисты-автокефальщики пытались выломать дверь резиденции митрополита УПЦ

Криворожские националисты-автокефальщики пытались выломать дверь резиденции митрополита УПЦ

17 ноября около 10 жителей Кривого Рога принесли под резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема плакаты с агитацией за поместную православную церковь. Как выяснили журналисты «Фразы», пришедшие также пытались выломать ворота и выкрикивали оскорбления в адрес митрополита.

Митингующие принесли с собой плакаты: «Ми — за Томос, Єфрем — ти з нами», «Навіщо нам Московська Церква? Тільки українська», «Єфрем, давай разом до Томосу», и развесили их на заборе. Об этом пишет пресс-служба УПЦ на своей странице в Facebook.

В УПЦ подчеркнули, что за происходящим наблюдали представители национальной полиции, которые не мешали митингующим «выкрикивать призывы, которыми они разжигали религиозную рознь».

«Как признался один из участников акции протеста, который представился членом „Правого сектора“, он не является „религиозным человеком“, однако выступает за идею создания „Единой поместной автокефальной церкви“. Другой участник признался, что „в теме“, но — „за свободную Украину“. Третий — требовал, чтобы владыка отказался от своей позиции», — говорится в сообщении.

Как мы ранее сообщали, СБУ вызывает священников УПЦ на «беседы» накануне автокефального собора.

Напомним, «автокефалист» из УПЦ митрополит Семеон «ломал и склонял» священников перейти в поместную церковь.

Как сообщалось ранее, Украинская Православная Церковь разрывает контакты с Варфоломеем и отказывается от автокефалии.

Тэги: Кривой Рог, криминал, новости православия, новости Украины

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