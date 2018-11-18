Адвокаты Януковича подтвердили, что у него «тяжелая травма»

Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича заявляют о том, что он не сможет принять участие в судебном заседании, намеченном на 19 ноября, из-за травмы. Как выяснили журналисты «Фразы», на данный момент они собирают соответствующие медицинские справки.

«Он не может самостоятельно передвигаться. У него лангетка. Как говорят врачи, у него тяжелая травма», — заявил адвокат Александр Горошинский в эфире телеканала «112 Украина», добавив, что на лечение уйдет минимум 3 недели, сообщает «Украинская правда».

Отметим, что на 19 ноября в Оболонском районном суде Киева намечено заседание по делу о государственной измене Виктора Януковича, на котором он должен был выступить с последним словом.

Как сообщала «Фраза», 18 ноября 2018 года российские СМИ сообщили, что бывший президент Украины Виктор Янукович был госпитализирован в НИИ Скорой помощи им. Склифосовского в Москве. По данным источников, в реанимацию он попал после игры в теннис. Впоследствии экс-президента увезли в частную клинику.