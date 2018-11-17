Армянская церковь выступила против украинской автокефалии

Армянская апостольская церковь отказалась поддержать разделение церквей в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил католикос всех армян, верховный патриарх Гарегин II, комментируя, так называемый, «объединительный собор» автокефалистов в Украине.

«Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности. И в этом отношении никогда не может приветствовать шаги, которые направлены на разделение, расчленение церкви», — сказал он, пишет ТАСС.

Напомним, Константинопольский патриархат в октябре 2018 года объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве. Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине — УПЦ КП и УАПЦ.

Как известно, РПЦ выступила против решения Константинополя. РПЦ поддержала Белорусская православная церковь.

Кроме того, против автокефалии Украины выступила Сербская православная церковь.

Также недавно Собор епископов Польской православной церкви, заявил об отказе признать решение Константинополя о восстановлении евхаристического общения с УПЦ КП и призвал своих священнослужителей не вступать в литургические и молитвенные контакты с духовенством УПЦ КП и УАПЦ.