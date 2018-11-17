В Полтаве бывший зэк забил палкой до смерти знакомого

Полтавские полицейские задержали мужчину, который до смерти избил своего знакомого. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Полтавской области.

В частности, как сообщается, в начале ноября в Полтаве на лесном массиве вблизи улицы Пушкаревской неизвестный избил 51-летнего мужчину без определенного места жительства. Пострадавший обратился к медикам, но через несколько часов скончался в больнице.

По подозрению в нанесении смертельных телесных повреждений правоохранители задержали 35-летнего жителя одного из сел Полтавского района, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В ходе следствия было установлено, что подозреваемый ночью пришел к палатке в лесополосе, в которой жил знакомый бомж, и избил его с помощью, после чего убежал.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Как сообщала «Фраза», 14 октября 2018 года двое студентов из Павлограда Днепропетровской области до смерти избили троих людей без определенного места жительства. После этого они подожгли здание, в котором обитали бомжи и уехали на машине.

в ноябре 2018 года в Ирпене Киевской области два парня 16 и 17 лет до смерти забили 49-летнего бомжа.