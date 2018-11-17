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На Киевщине банда ограбила автомобиль «Приватбанка». Объявлено вознаграждение

На Киевщине банда ограбила автомобиль «Приватбанка». Объявлено вознаграждение

Сегодня, 17 ноября, в Ирпене Киевской области совершено нападение на инкассаторский автомобиль «ПриватБанка». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе учреждения.

В частности, как сообщается, группа неизвестных преступников на угнанном автомобиле сбили водителя-инкассатора и заблокировали выезд инкассаторского авто. Затем, угрожая применением оружия и физической силы, преступники завладели кассетами с деньгами для банкомата и скрылись.

В результате нападения водитель инкассаторского автомобиля получил телесные повреждения.

По данным службы безопасности банка, из инкассаторского автомобиля были похищены 1,8 млн грн в специальных кассетах, предназначенных для загрузки банкоматов, что значительно снижает шансы грабителей уйти от ответственности.

Чрез несколько минут после совершения преступления в области был объявлен план «Перехват».

«ПриватБанк» объявил вознаграждение в размере 100 тыс. грн за информацию, которая поможет задержать преступников. Передать информацию в банк можно по телефонам (056) 716 35 02, (067) 565 12 34, по электронной почте [email protected] Анонимность гарантируется.

Как сообщала «Фраза», 6 августа 2011 годав Киеве было совершено нападение на инкассаторскую машину. Нападение произошло на улице Сабурова в Деснянском районе столицы возле торгового центра Metro. Преступники украли 2 млн гривен.

19 июня 2014 года в Артемовском районе Луганска вооруженные люди в балаклавах ограбилиинкассаторов «ПриватБанка» на сумму более 1 миллиона грн.

Тэги: ограбление, инкассаторский автомобиль, Ирпень, криминал, Киевская область, ПриватБанк, новости Украины

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