Жуткая смерть на Одесщине: брат нашел 10-летнего ребенка повешенным на шведской стенке

В Одесской области 10-летний мальчик погиб, играя на шведской стенке. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Раздельнянского отдела полиции в Одесской области.
В частности, как сообщается, бездыханное тело в петле из каната от шведской стенки нашел старший брат погибшего. Медики пытались реанимировать ребенка, но, к сожалению, он умер в больнице.
Работниками следственно-оперативной группы предварительно установлено, что трагедия произошла, когда мальчик сам играл в детской комнате.
Погибший из благополучной семьи, которая ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Кроме него, в семье воспитываются еще трое детей.
Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
Как сообщала «Фраза», в ноябре 2010 года в Кременчуге умер годовалый ребенок после того как упал с дивана.