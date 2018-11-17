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Жуткая смерть на Одесщине: брат нашел 10-летнего ребенка повешенным на шведской стенке

Жуткая смерть на Одесщине: брат нашел 10-летнего ребенка повешенным на шведской стенке

В Одесской области 10-летний мальчик погиб, играя на шведской стенке. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Раздельнянского отдела полиции в Одесской области.

В частности, как сообщается, бездыханное тело в петле из каната от шведской стенки нашел старший брат погибшего. Медики пытались реанимировать ребенка, но, к сожалению, он умер в больнице.

Работниками следственно-оперативной группы предварительно установлено, что трагедия произошла, когда мальчик сам играл в детской комнате.

Погибший из благополучной семьи, которая ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Кроме него, в семье воспитываются еще трое детей.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Как сообщала «Фраза», в ноябре 2010 года в Кременчуге умер годовалый ребенок после того как упал с дивана.

Тэги: происшествие, смерть, ребенок, криминальный авторитет, Одесская область, новости Украины

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